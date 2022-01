El duro mensaje de Juanes a las redes sociales: “estoy mamado de esa mier…”

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, el cantante colombiano Juan Esteban Aristizabal, mejor conocido como Juanes, aseguró que odia las dinámicas que implica tener una red social y que tiene diferencias en su casa porque a su esposa, la actriz Karen Martínez, y a sus hijos les encanta.

“El problema que yo tengo es que odio las redes sociales, las detesto, lo que implica eso, lo que significa, lo que hay qué hacer, pero doña Cecilia (su esposa, Karen) ama las redes sociales, mis hijos aman las redes sociales entonces claro, es todo el día lo mismo; yo diciendo “que mierdas me invento” y no, estoy mamado de esa mierda, no quiero inventarme nada más, vale verga la puta red social”, señaló el artista antioqueño.

En el video se ve que Juanes, mientras se desahoga, estaba departiendo una comida precisamente con su esposa Karen Martínez, así que mientras el paisa va contando sus motivos por los que no le gusta las redes sociales, su pareja interviene un par de veces.

“Pero a Ceci le encantan (las redes sociales)”, dijo Juanes y ella responde: “a todo el mundo, no solo a mí me gustan las redes sociales” y el cantante colombiano le contesta: “A todo el mundo no le encantan” y Karen cierra aseverando: “Bueno, les gusta chismosear las redes sociales”.

“De vez en cuando sí chismoseo, lo acepto que me gusta chismosear, pero no siempre, todo el día, hpta, pendiente de lo que hace todo el mundo, no, yo estoy muy ocupado, tengo mucho que hacer”, finalizó Juanes su desahogo sobre lo que piensa de las redes sociales.

El video del intérprete de ‘La Camisa Negra’ ya acumula más de un millón de reproducciones, cerca de los 100.000 likes y más de 3.000 comentarios entre los que se destacan varias personalidades como las presentadoras Claudia Bahamón y Cristina Hurtado, la cantante Greeicy, la actriz Carolina Gómez, los cantantes Fito Páez, Alejandro Sanz, Mike Bahía, entre otros.

Y, como se puede leer en los mensajes que le dejaron a Juanes en su video, hay una división entre quienes están de acuerdo con el paisa y quienes no: “en mi casa también hay dos bandos”, “había que decirlo”, “no te gustan las redes sociales y lo publicas en redes sociales”, “de acuerdo contigo, toma tu like”, “mi papá piensa igual que tú”, entre otros comentarios.