Desde el Congreso insisten en la necesidad de regular la eutanasia en Colombia

A pocas horas de que el ciudadano Víctor Escobar reciba la eutanasia, pese a no ser un paciente terminal, el representante a la Cámara del Partido Liberal, Juan Fernando Reyes Kuri, aseguró que no descansará hasta que este procedimiento se convierta en una ley de la República.

Igualmente, aseguró que todos los colombianos deben tener el derecho a decidir si vivir con sufrimiento o morir con dignidad.

“Él ahora es un referente en la lucha por las libertades, en su libre decisión de despedirse del dolor y morir dignamente. Yo le prometí seguir en esta lucha, la de respetar las decisiones de los demás que no afecten a los otros. No me alegra saber que morirá, pero sí que su decisión por fin fue respetada”, dijo.

El congresista le prometió a Escobar que seguirá insistiendo en la regulación de la eutanasia, pese a que en el mes de noviembre se hundió su proyecto de ley que buscaba ese propósito.

“¿Por qué tantos ‘peros’ cuando se trata de respetar la voluntad de cada quien?”, agregó.