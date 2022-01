“Yo ni siquiera soy socio de esa finca” Exembajador Sanclemente sobre caso de ‘Narcofinca’

En diálogo con la W Radio, el exembajador de Colombia en Uruguay Fernando Sanclemente habló acerca del hallazgo de un laboratorio de cocaína dentro de una finca en la que figura su nombre y señaló que el no tuvo conocimiento de esto hasta que supo del allanamiento y que le parece extraño que él sea el único implicado cuando la finca, de acuerdo con sus palabras, está a nombre de dos familias.

“Es curioso porque yo personalmente, como persona natural, ni siquiera soy socio de la finca y me informan del momento en que se sembró ese laboratorio cuando yo estaba a kilómetros del país… volví para atender a la justicia”, comentó Sanclemente.

Además, se refirió a lo dicho por uno de sus mayordomos Laureano Martínez, quien asevera que el exembajador tenía conocimiento del laboratorio, pues era muy notorio: “Para mí era imposible percatarme de la existencia de un laboratorio cuando estaba a miles de kilómetros desempeñándome como embajador y el laboratorio estaba en una zona boscosa de difícil acceso y visibilidad”.

“La policía difícilmente ubicó el laboratorio entonces no era fácil de identificarlo… Nosotros no fuimos advertidos por ningún vecino ni ninguna autoridad sobre alguna actividad ilegal en el predio”, agregó.

También se refirió sobre la presunta destrucción de pruebas y la confesión de él afirmando que, efectivamente, las quemó: “Sobre el tema de la presunta destrucción de las pruebas no me puedo pronunciar por instrucción del abogado Cancino, pero no fue así, no hubo quema de pruebas y no confirme nada”.