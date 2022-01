Polémica por decreto que envía a la Gerente del hospital de Pivijay a vacaciones

Mayra Castro, ha sido noticia nacional desde que asumió la gerencia del centro asistencial, en esta ocasión denuncia que desde la Gobernación la envían a vacaciones a pesar de que ella ya cobró sus honorarios por ese concepto el año anterior.

Según el decreto N° 004 de enero del 2022, expedido por la Gobernación del Magdalena, la Dra. Mayra Castro gerente del Hospital Santander Herrera, sale de vacaciones y queda como gerente encargado el Dr. Jorge Bernal Conde.

“En el día de hoy quiero denunciar las irregularidades que sigue teniendo la Gobernación del Magdalena en mi contra esto no es más que un acoso laboral, una persecución que tienen para que no siga siendo la gerente del hospital. El día de hoy se presenta el doctor Jorge Bernal el cual me dice que debo salir a unas vacaciones que yo no pedí, las cuales están vencidas porque ya las cumplí”, aseguró Castro Brito a través de un video publicado en redes sociales.

La funcionaria asegura que no ha recibido una notificación oficial donde le indican que debe salir a vacaciones, por lo que se mantendrá en su cargo. Cuestionó además que el gobernador la quiera mandar de vacaciones cuando está cerca el comienzo de la Ley de Garantías.

Le puede interesar:

Alcalde de Ciénaga solicita intervención del Hospital San Cristóbal

De otra parte, Jorge Bernal Conde quien fue nombrado por la administración departamental como gerente encargado hasta el 31 de enero, dijo que: “a partir de la expedición del decreto el gobernador me ha designado como gerente encargado, para asumir las funciones del hospital, no he podido ingresar a las oficinas por lo tanto cualquier irregularidad que se presente tanto en consulta externa como en las oficinas, no puede estar bajo mi responsabilidad, será responsabilidad de la doctora Mayra Castro”.

Por otro lado, se conoció que el gerente encargado convocó a junta directiva, iniciar conversaciones con los sindicatos del hospital y trabajadores para presentar la situación y hacer una agenda de trabajo.

La gerencia permanece cerrada por lo que la comunidad espera que se tome la decisión más acertada que no perjudique a los pacientes que a diario ingresan al centro asistencial.