Dayro Moreno reconoció diálogos con América de Cali: “la fama que tuve de fiesta quedó atrás”

El futbolista Dayro Moreno, en diálogo con el periodista ‘Petiso’ Arango, reveló acercamientos con el América de Cali, equipo que busca un delantero que les garantice goles.

Moreno, quien hace poco jugó en Oriente Petrolero de Bolivia, anunció que su representante ha dialogado en los últimos días con dirigentes del conjunto ‘escarlata’.

Sobre su reputación de fiestero y ante su posible llegada al equipo americano, Dayro Moreno aseguró que esos tiempos quedaron atrás.

“Tuve un pasado personal que no fue muy bueno, pero me falta tres años para retirarme y creo que ya es hora de reflexionar por los hijos de uno. Tengo ganas de triunfar haciendo goles, siendo campeón y goleador”, dijo.

“La fama que tuve de fiesta ya quedó atrás”, agregó.

Asimismo, el delantero mencionó que la importancia nacional e internacional del América es una de las razones por las que quiere jugar en ese club.

“Soy un jugador al que le gustan los retos, me gusta jugar en equipos grandes como América, por su historia, por su hinchada y por lo que representa nacional e internacionalmente. Mi representante me ha dicho que existe la posibilidad de ir a América”, afirmó.

“Si Dios quiere que se de la oportunidad de ir a América, bienvenido sea. Lo importante es hacer buenas actuaciones y goles”, agregó.

Por otro lado, elogió al entrenador del América de Cali, Juan Carlos Osorio, a quien definió como “un gran ser humano y profesional”.

Además, mencionó que se conoce bien Adrián Ramos, delantero de los ‘diablos rojos’, con quien haría dupla de ataque.

Finalmente, reconoció que su paro por Oriente Petrolero no fue bueno por todos los inconvenientes que tuvo.

“No me fue muy bien. La verdad fue un año en el que hubo inconvenientes con el equipo de allá, la forma de pago, la organización. Entonces no me fue bien en ese sentido”, comentó.