Les imploro que el lunes en la mañana no salgan a bloquear: alcalde de Cartagena a mototaxistas

El alcalde de Cartagena, William Dau Chamat, pidió al gremio motorizado de la ciudad, que incluye a los mototaxistas, no realizar protestas con bloqueo de vías, como las anunciadas para este lunes 17 de enero.

En un reciente en vivo difundido por los canales institucionales de la Alcaldía de Cartagena, el mandatario local expresó: “Les ruego les imploro a los mototaxistas que las amenazas que hicieron para este lunes que piensan bloquear toda la ciudad, que piensan armar el mierdero no lo hagan. No busquen violencia, no busquen alterar a la ciudad de Cartagena, ustedes no están por encima de la ley”.

Voceros de diversas asociaciones de motorizados habían advertido de la situación, a registrarse para la próxima semana, en rechazo a las medidas de restricción en la circulación de motos, que comenzaron a regir desde el pasado 6 de enero y que irán hasta finales de febrero del 2022.

Los motorizados exigen la eliminación del “Día Sin Moto” que aplica para el segundo y último viernes de cada mes, y que el “Pico y Placa” en vez de ser par e impar, se maneje con los dos últimos dígitos como sucede con los vehículos particulares.

“Hablemos, dialogamos, concertemos en la medida de lo posible, pero sin violencia, sin alterar el orden público y sin venir a paralizar a Cartagena. No sean ustedes los responsables de causar una tragedia en Cartagena. Por favor, les imploro que el lunes en la mañana no salgan a bloquear”, sentenció el alcalde.

Hasta el momento, la petición del mandatario de los cartageneros no ha sido respondida por voceros del gremio motorizado, quienes no han cambiado su posición frente a la jornada de paro indefinido, que tendrá como punto epicentro de la protesta el Patio Portal, desde donde se despachan los buses y articulados del Sistema Integrado de Transporte Masivo-SITM, Transcaribe.