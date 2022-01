Evaluna se unió a diseñador argentino para sacar su propia línea de zapatos

Evaluna Montaner sacará su propia línea de zapatos. (Photo by John Parra/Getty Images) / John Parra

Evaluna Montaner cumplirá su sueño de lanzar su propia línea de zapatos junto al gran diseñador argentino Ricky Sarkany. Se tratará de una edición especial limitada y estará disponible a partir de este 20 de enero en las tiendas de Sarkany en Argentina y Estados Unidos.

La actriz desde muy pequeña ha sido fiel seguidora de Sarkany, pues su madre la llevaba constantemente a la tienda en Buenos Aires, inculcando así, esta pasión por los zapatos y la creatividad que la artista aseguró tener.

“Son mi debilidad, los amo”, dijo la también cantante en entrevista con Infobae acerca de su prenda favorita, los zapatos. “Y apenas mi piecito fue lo suficientemente grande como para entrar en uno de los zapatos de Sarkany, empecé a usarlos y marcaron mi estilo de vida”, añadió

De la misma manera, Evaluna dio a conocer el proceso de dicho proyecto, en el que estuvo enfocada y disciplinada para poder sacarlo adelante.

“Desde que surgió la idea, estoy emocionadisima y ni hablar cuando nos pusimos a diseñar. Tiene una variedad y tantas cosas tan bonitas que espero que les guste a todos”, aseguró.

La joven detalló que compartían varias horas en un café en Miami, y allí le llevaban una maleta llena de telas, colores, texturas, suelas, y comenzaban a crear a partir de esos materiales.

“A mí siempre me gustaron las botas y las plataformas, pero no nos quedamos con eso y fuimos escogiendo algo específico para cada momento. Cuando vean la cápsula van a ver qué hay de todo: botas, sandalias, plataformas, zapatillas; y cada una de ellas surgió desde mi imaginación: así como me sueño un zapato, así lo hicimos”, afirmó Evaluna.

Por su parte, hace unas semanas, Sarkany publicó en su cuenta de Instagram, que muy pronto “se viene algo muuuuuuuuy lindo con Evaluna Montaner y Camilo Echeverry”, dijo en el post acompañado de una foto con la pareja.