JEP cita a declarar a sargento condenado por secuestro y asesinato de joven en Medellín

La Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) llamó a declarar al sargento (r) del Ejército Luis Guillermo Acevedo Díaz, condenado a más de 30 años de prisión por el “falso positivo” de Duberney Galeano Mira, un joven que fue falsamente presentado como integrante de un grupo armado “dado de baja” en combate en 2022.

De acuerdo con las investigaciones y la sentencia en su contra, se estableció que contrario a las versiones presentadas por los militares adscritos al Batallón de Artillería Número 4 (BAJES) en Medellín donde indicaron que el joven se enfrentó a ellos a tiros con un fusil, fue sacado de un billar, secuestrado, llevado fuera de allí y fusilado por los soldados (donde el sargento Acevedo era comandante de compañía).

Le puede interesar JEP admite a sargento por caso de secuestro, asesinato y desaparición de dos personas en el Meta

Incluso, uno de los testigos del crimen indicó que la víctima fue amarrada de pies y manos a un palo antes de ser asesinada, lo cual fue revelado por su padre Luis Carlos Galeano Mira al ser interrogado.

“Fui a hablar por él y me pegaron un culatazo (los soldados) y me dijeron más tarde vuelve y se lo llevaron por unos rieles, más arriba por ahí a unas tres cuadras para arriba escuché dos disparos de fusil, entonces dije me mataron mi hijo” se lee en el expediente.

Además del sargento Acevedo Díaz, por ese homicidio fueron sentenciados otros militares como el soldado regular Hugo Galvis Hincapié, y el subteniente Diego Patiño quienes integraron la misión.

La diligencia de versión voluntaria fue fijada para el próximo 8 de marzo, la cual se llevará a cabo de manera virtual.