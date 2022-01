Preocupación en la Selección: Sin rastro de James Rodríguez en partido del Al-Rayyan

James Rodríguez encendió las alarmas este martes luego de no hacer presencia en el partido del Al-Rayyan contra el Al-Khor en la Fecha 15 de la Liga de Catar. Aunque se esperaba su participación en el juego, por la regularidad que venía teniendo en el equipo dirigido por el técnico francés Laurent Blanc, ni siquiera estuvo en el banco de suplentes.

El cucuteño había sido titular en los últimos cuatro partidos del Al-Rayyan, donde tuvo sobresalientes presentaciones y aportó tres asistencias y dos goles, luego de no haber tenido participación con su club tras la aparición con la Selección Colombia ante Brasil y Paraguay en el mes de noviembre.

Según una cuenta no oficial que cubre información del Al-Rayyan, el colombiano “tiene una molestia leve en uno de los músculos de la pierna”. No obstante, especulaciones también hablan de un eventual contagio de la COVID-19. Sin embargo, la incertidumbre se mantiene respecto al estado el futbolista y aún no se conoce de manera oficia la razón de su ausencia en el juego que finalizó 0-0 por la Liga de Catar.

Esta preocupación se traslada a la Selección Colombia, ya que, entre el miércoles y jueves de la presente semana, el técnico Reinaldo Rueda deberá presentar la lista de convocados para los partidos correspondientes a las fechas 15 y 16 de las Eliminatorias; contra Perú el próximo 28 de enero en Barranquilla y ante Argentina el 1 de febrero, encuentros claves para el combinado ‘tricolor’, en los que James, de padecer alguna lesión, no haría presencia en la lista de seleccionados.

Del mismo modo, este martes se confirmó que Juan Fernando Quintero, quien salió sustituido en el minuto 43′ del juego amistoso ante Honduras (2-1), aunque no padece de una lesión grave, tendrá incapacidad entre 7 y 10 días, lo que significa que tampoco estará en la convocatoria del entrenador Reinaldo Rueda para los juegos clasificatorios al Mundial de Catar 2022.