Carolina Ramírez mostró cómo quedó su cara tras accidente por depilarse con cera

A través de sus redes sociales, la reconocida actriz colombiana, Carolina Ramírez, quien protagonizó la exitosa serie ‘La Reina del Flow’, llamó la atención de sus seguidores tras revelar cómo quedó su cara luego de depilarse el mentón y cuello.

Ramírez comentó en su cuenta de Instagram que debido a que en su rostro le salen bellos, desde hace algunos años se depila esa zona de su cuerpo. La actriz aseguró que normalmente lo hace a través del procedimiento de depilación láser, sin embargo, desde que llegó a Argentina no ha encontrado a alguien de confianza que le ayude con dicho procedimiento estético.

Ante esto, la caleña contó a sus más de 2 millones y medio de seguidores, que se quemó su rostro por usar unas bandas depilatorias.

“La quemada que yo me mandé. Resulta que a mí me crecen pelos en toda esta parte (su cuello). Yo venía haciéndome láser, llevó muchas sesiones, pero desde que llegué a Argentina no conozco a nadie que me haga láser, y me mandé una depilación con cera. Miren la irritación tan hija de… que tengo ahora”, dijo Carolina Ramírez.

En el video publicado, la también bailarina se mostró preocupada por cómo quedó su rostro, y, sobre todo, por las posibles marcas que quedarían en su piel a raíz de esa situación.

Tras la publicación, varios de sus seguidores aprovecharon para recomendarle remedios caseros que la ayudarán a mejorar el aspecto de su piel.

Vea a continuación el video publicado por Carolina Ramírez: