Diana Celis aclara que Epa Colombia fue la que le pidió un tiempo: “No obligo a nadie a estar a mi lado”

El pasado 24 de noviembre se viralizó la noticia acerca de la propuesta de matrimonio de Daneidy Barrera Rojas, más conocida en redes sociales como Epa Colombia, a su pareja Diana Celis. En dicha propuesta se habló de una posibilidad de tener hijos juntas. Sin embargo, hace unos días la influencer habría afirmado que Celis le pidió un tiempo.

Por medio de la modalidad de ‘caja de preguntas’ de Instagram, Epa Colombia dio a conocer que se encontraba algo alejada de su novia por la sencilla razón de ‘darse un tiempo’ decisión que según la influencer había sido tomada por la deportista.

“Pues amor, ella me está diciendo que le dé un tiempo… que nos demos como un tiempo”, respondió Daneidy a una de las preguntas que sus seguidores le dejaron en sus InstaSories.

Dicho tema generó bastantes interrogantes y polémicas entre los seguidores de Epa Colombia, pues desde hace un tiempo atrás se han conocido comentarios que aseguran que Celis sólo está por interés económico con la también empresaria; situación que los llevo a interrogar a Diana.

Por su parte, la jugadora de la selección femenina de Santa Fe quiso aclarar que la que tomó la decisión de darse un tiempo fue Epa Colombia, y que ella por ningún motivo pensaba detenerla.

“Bueno, todo el mundo está que me pregunta por Daneidy. Sí, primero sí nos dimos un tiempo. Segundo, no fui yo quien le pidió un tiempo a ella, fue ella la que me pidió tiempo a mí y pues tercero, no obligo a nadie a estar a mi lado, ella me conoce, estoy con ella desde hace mucho tiempo, sabe quien soy y yo sé la clase de mujer que soy”, aseguró la deportista.

Hasta el momento, la empresaria no se ha pronunciado al respecto.