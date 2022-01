“Menos mal ya está encerrado este cabr...”: Shaira celebra detención de Jhonier Leal

Luego que Jhonier Leal se declarara culpable del asesinato de su hermano, el reconocido estilista Mauricio Leal, y el de su madre, muchas han sido las reacciones que se han visto en redes sociales. Una de ellas fue la de la artista Shaira, quien se ha mostrado muy afectada por la muerte de su amigo.

A través de sus stories de Instagram, Shaira se despachó contra Jhonier: “Menos mal este cabr… ya está encerrado. Tanta agua sucia para su propio hermano, todo el tiempo haciéndole creer a la gente que Maito se había suicidado, que llegó a la escena del crimen y lo primero que dijo fue “Mauro qué hiciste” y que no los tocó porque prefirió esperar a que llegar la policía ¿ustedes se encuentran a su familia en una situación así, no se lanzan hacia ellos para saber si siguen vivos o si algo pueden hacer? Cómo fue capaz de decir que Maito, por su “condición” de gay, no iba bien en la parte sentimental y llegó al punto de inventarse que su “enfermedad crónica” (lo cuál no es así) le causaba depresiones”.

Luego de estos cuestionamientos, la artista señaló que siempre sospechó del hermano de Mauricio Leal, porque durante el funeral y el entierro lo notó muy tranquilo, además, que con la publicación que él hizo en Instagram despidiendo a su mamá y a su hermano, no pudo evitar desconfiar de Jhonier.

“En el entierro este tipo no hizo más que grabar todo. Sus tías, sus primos, su familia y los amigos que lo amábamos de verdad destrozados y él con un gesto de tranquilidad en su cara. Cabe aclarar que los gastos del funeral, el entierro, absolutamente todo los cubrió una amiga de Maito, su hermano no fue capaz ni de mover un dedo; ahora entiendo muchas cosas que me decía Maito y ahora entiendo porque no volvió a hablar de ese miserable”, escribió Shiara.

La artista, recordada por su paso por el reallity Factor X, se fue lanza en ristre contra Jhonier Leal nuevamente: “¡Maldito! Ojalá no solo te pudras en la cárcel, sino también en el infierno; te mereces lo peor y no solo por asesino, sino por cínico, por mal hermano, por mal hijo, Caín te quedó en pañales”.

“Que final tan triste para una persona que tenía un corazón lleno de bondad, que siempre le brindó a los demás lo mejor, que incluso a pesar de la deslealtad que sufrió por parte de algunos de sus trabajadores (Los que siempre consideró amigos) nunca guardó rencor y les deseo lo mejor a pesar de esa traición”, concluyó Shaira.

En su desahogo agradeció a la actriz Angeline Moncayo por entre ambas presionaron a la Fiscalía para llegar al fondo del caso de Mauricio Leal. También agradeció a la Fiscalía por el trabajo realizado: “Gracias a la Fiscalía que aunque esto no nos devuelve a Maito ni a la señora Marleny, sabemos que ya podrán descansar en paz, por qué se sabe la verdad. ¡Te amaremos siempre! Te llevo en el corazón hermanito menor”.