¿Cuál sería la condena para Jhonier Leal?

En Al Oído, el penalista Julián Quintana, explicó posibles escenarios jurídicos para Jhonier Leal, el asesino de Mauricio Leal y Marleny Hernández, su propia madre.

“La aceptación de responsabilidad por parte de Jhonier Leal hoy no tiene ningún efecto jurídico por cuanto esta se dio en la audiencia de imposición de medida de aseguramiento y no en la audiencia de imputación de cargos, lo que significa que no tiene acceso al beneficio de una posible rebaja de hasta el 50% de los delitos imputados”, indicó.

Catalina Suárez, comentó en una reflexión en Al Oído: “el peligro no es el COVID-19 o cualquier virus que aparezca, es nuestra falta de humanidad en la sociedad, es el terrible poder destructivo de la envidia, que muchas veces es de personas cercanas. Aterra ver políticos hablando de este caso para hacer política, es entre otras cosas de lo más carroñero que se ha visto por estos días”.