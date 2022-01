Gobierno aseguró que muchos casos de violencia en el país son resultado de un Acuerdo de Paz con varios vacíos

El consejero para la Estabilización y Consolidación, Emilio Archila, destacó ante la Organización de Naciones Unidas la implementación de los acuerdos de paz en el país. Sin embargo, aseguró que los hechos de violencia, como los que ocurren en Arauca son producto de incumplimiento por parte de grupos ilegales al margen de la ley como el ELN.

“Ahora, ya que el punto de otras violencias fue tocado en el reporte, es necesario reiterar que, si bien lo que estamos haciendo en desarrollo del Acuerdo, a no dudarlo es y continuará siendo, cada vez más un gran avance, no debemos llamarnos a engaño que esas fuentes de violencia se puedan deber a algún incumplimiento. Ese Acuerdo no garantizó la identificación de todas las rutas del narcotráfico, ni la desactivación de los carteles que operan desde antes de la firma en Colombia y en otros países”, dijo el funcionario en su intervención.

Agregando que “tampoco significó la desaparición de otros grupos al margen de la ley que existían previamente y que siempre se han alimentado del negocio de las drogas y otras economías ilegales, que son, entre otras desgracias, los principales responsables de los asesinatos de líderes sociales.”

Así mismo, Archila aseguró que si bien esos aspectos no forman parte del mandato de la Misión de Verificación, son temas en los que el Gobierno está trabajando en otras líneas de sus responsabilidades.