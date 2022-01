Procuradora avala cambios a requisitos para elegir fiscal, procurador y registrador

Colombia

A través de un concepto, la Procuradora General, Margarita Cabello, le pidió a la Corte Constitucional que dé vía libre a la reforma a la Justicia, la cual modifica los requisitos para ocupar los cargos de Fiscal General de la Nación, Procurador General de la Nación, Defensor del Pueblo y Registrador Nacional del Estado Civil.

Dice el documento de la Procuradora que no se advierte vicios de constitucionalidad en tanto se ajustan a lo dispuesto en el texto superior, así como las exigencias requeridas para el acceso a los cargos se encuentran conforme a la naturaleza de los mismos. Ciertamente, aunque se aumentan los requisitos para desempeñar los cargos de jueces y magistrados, tal determinación no es desproporcionada y obedece a la necesidad de profesionalizar aún más la función jurisdiccional.

“Por lo demás, en cuanto a la posibilidad de validar experiencia profesional diferente a la trinidad como abogado, no se advierte que sea una previsión y razonable, pues, dado el carácter gerencial y no jurisdiccional de los cargos respectivos no resulta extraño contabilizar la misma dado su valor para el ejercicio de las funciones correspondientes, siempre que la misma, contada en conjunto, no sea menor a 15 años de recorrido profesional, que requisito constitucional para dicha clase de posiciones de alto nivel”, se lee en el documento.

Lo anterior, teniendo en cuenta que el mencionado artículo 67 dispone que aquellos abogados que cuenten con títulos adicionales en educación superior, podrán acreditar como experiencia la que hayan adquirido en el ejercicio de las siguientes profesiones: ciencia política, gobierno, finanzas, relaciones internacionales, ingeniería, economía, administración de empresas y administración pública.

Se anota que la normativa actual contempla como requisito para ocupar los anteriores cargos, la acreditación de 10 años de ejercicio en derecho, o de haber desempeñado por dicho tiempo cargos en la Rama Judicial, el Ministerio Público, o haber ejercido por dicho tiempo la cátedra en disciplinas jurídicas en establecimientos reconocidos oficialmente, como experiencia profesional.