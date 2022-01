“Muy bien por la familia Leal, pero a nosotros nada”: madre de ambientalista asesinada hace dos años

Ximena Cáceres, la madre de Natalia Jiménez, se pronunció en Sigue La W sobre las declaraciones del fiscal General Francisco Barbosa y el caso de su hija quien fue asesinada en diciembre de 2019. Frente a las investigaciones por el caso del peluquero asesinado, Mauricio Leal, las autoridades indicaron que casos como el de Andrés Colmenares se pudieron resolver en 20 días.

Dichas afirmaciones despertaron todo tipo de críticas frente a asesinatos de redes sociales. Otros aseguraron que la Fiscalía no tiene la misma celeridad en otros casos a los que también se les ha puesto la lupa desde los medios de comunicación.

Ximena Cáceres, madre de Natalia Jiménez, contó que después de que se conociera el caso, la situación no avanzó. La joven fue asesinada junto a su pareja mientras estaban en el departamento del Magdalena.

“Al momento de la muerte fue un caso mediático, pero ahí quedó y no ha habido ningún avance. Han pasado cuatro fiscales y ninguno ha resuelto, uno se murió, el otro era interino y otro está estudiando y está a punto de jubilarse”, relató Cáceres.

De acuerdo con las primeras versiones, la mujer fue asesinada porque supuestamente querían robarle la camioneta. Sin embargo, su madre ha dicho en reiteradas ocasiones que su labor como ambientalista pudo ser motivo de su muerte.

“Por más que este país sea violento, no amarran y matan a mi hija como lo hicieron para robarle un carro. A ellos no les gustó que hicieran ese trabajo, yo pido una investigación para que me digan que estoy equivocada”, expresó la madre de Natalia Jiménez.

Sobre su mensaje hacia la Fiscalía indicó: “muy bien por la familia Leal, pero a nosotros nada, siempre mirando que la Fiscalía haga algo, los que sufrimos la muerte somos la familia”, indicó.

