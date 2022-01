Luis Fernando Muriel responde a su exesposa: “esta persona requiere cifras astronómicas”

Delantero colombiano del Atalanta Luis Fernando Muriel. Foto: Nicoló Campo/LightRocket via Getty Images( Thot )

El futbolista colombiano Luis Fernando Muriel, quien es delantero del Atalanta de Italia, le respondió a través de un comunicado a su exesposa, Paula Rentería Byron, por el presunto incumplimiento en la cuota alimentaria de sus hijas.

A través de su cuenta de Instagram, Muriel, quien fue desconvocado de la Selección Colombia para enfrentar a Perú y Argentina por Eliminatorias, compartió el comunicado de su abogado en el que aseguró que la mujer tiene un comportamiento “desleal” para “desprestigiar” al jugador.

“Dirimir un asunto tan sensible como es la salud y el bienestar de las niñas por fuera de los estrados judiciales, nos muestra los bajos niveles morales de individuos fundados en un apetito económico voraz, desmedido e irrealizable”, señala el comunicado.

“Lo preponderante son las astronómicas cifras que hace pública la insaciable sed de dinero que la señora Paula Rentería infundadamente pretende, quien utiliza a las hijas del deportista como instrumento para sus objetivos económicos”, agregó.

Además, el jugador escribió en su publicación que al parecer su expareja requirió un aumento en el monto de la cuota alimentaria que él debe realizar para sus hijas.

“Quiero aclarar que en ningún momento he incumplido con mis obligaciones para con mis hijas. Por lo tanto, no existe ningún proceso en mi contra por incumplimiento de la cuota alimentaria, el único proceso que está en curso es el de un aumento de la cuota alimentaria, ya que a esta persona no lo es suficiente lo pactado y requiere de cifras astronómicas”, mencionó.

Finalmente, en el comunicado el abogado de Luis Muriel pidió a la comunidad “respeto”, pero destacando que el proceso seguirá judicialmente.