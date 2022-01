“No soy politiquero ni clientelista”: Alejandro Gaviria rechaza acusaciones

Colombia

El precandidato presidencial Alejandro Gaviria hizo un llamado a la unidad tras las disputas internas en la Coalición Centro Esperanza.

Y, luego de ser criticado por recibir el apoyo del senador de Cambio Radical, Germán Varón Cotrino, nuevamente se defendió.

“Rechazo todas las acusaciones, no soy politiquero ni clientelista. Lo he demostrado una y otra vez, con el ejemplo, con hechos en mi vida, como educador primero, como funcionario y como economista. En la Coalición Centro Esperanza no podemos hablar de unión, dividiéndonos”, dijo.

Por esa razón, aseguró que es el momento de hacer la diferencia y construir, conjuntamente, “un país sin miedo, reconciliado, más justo y más decente”.

“Como lo he dicho desde el comienzo, Colombia tiene futuro, tiene que tener futuro y lo vamos a construir entre todos”, señaló Gaviria.

Finalmente, advirtió que quien divide y excluye durante las elecciones, no podrá unir al país entorno a las reformas que necesita.