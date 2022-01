“Sean capaces de defender a los colombianos”: Claudia López pide a MinDefensa hacerse cargo de indígenas

Bogotá

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, al término de un consejo de seguridad, rechazó lo ocurrido tras la muerte de un conductor que fue linchado y qué minutos antes había arrollado una mujer indígena en gestación y a su hija de un año. Sin embargo, López dijo que el hecho no es justificable.

Por eso, señaló que: “No usemos frases equivocadas, ¿cuál justicia por mano propia?, ni mano propia ni justicia, el señor tiene un accidente y lo matan, eso es un asesinato y por lo tanto la Fiscalía General de la Nación debe de capaz de judicializar a quienes cometan ese y demás asesinatos”.

También señaló la Alcaldesa que es momento que el gobierno cumpla con su labor. “Que cumplan con sus funciones y aseguren el retorno seguro de la población Embera en el mes de febrero, señores del Ministerio de Defensa y Unidad de Víctimas tienen que asegurar el retorno a donde viven, que es el Chocó y Risaralda, no más excusas, no más dilaciones, el Ministerio de Vivienda tiene que asegurar sino es en el resguardo, donde le van a dar vivienda.”

“Es inaceptable que hallan acciones de venganza o asesinato como hubo en el caso del conductor, quien, de manera involuntaria, produjo un accidente, le ruego a la Fiscalía General sin dilaciones, judicializar a quienes asesinaron al conductor que se vio involucrado en ese accidente. Doloroso el accidente por supuesto, pero es que los indígenas no deberían estar deambulando por una carretera, deberían estar en su resguardo en Chocó o Risaralda”.

“Es obligación del gobierno nacional, no más dilaciones, no más excusas, sean capaces de defender a los colombianos, sean capaces de resguardar las comunidades indígenas, garanticen la reubicación o retorno seguro, no más dilaciones para no seguir teniendo hechos lamentables como el ocurrido.”