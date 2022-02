Denuncian estafas en agencia para supuestamente ganar viajes

Hacker using laptop. Lots of digits on the computer screen. / boonchai wedmakawand

Sigue La W conoció el caso usuarios que denuncian una supuesta irregularidad en una agencia de viajes. Se trata de una situación en las que prometen paquetes, pero terminan cobrando unas afiliaciones.

La supuesta estafa comienza con una ruleta de premios. Aunque los usuarios no ganen, la agencia estaría llevando a los usuarios a una reunión para finalmente hacerles pagar millones por la afiliación con la promesa de salir de viaje.

“Había ido a Centro Mayor y mientras esperaba para una cita fui abordada en uno de los pasillos por una chica para un juego de una ruleta por unos pasajes. Aún cuando no gané, me dijo que subiera a una reunión de una publicidad por las cortesías y un viaje al Eje Cafetero. Al final hacen comprar una afiliación por 4′400.000, la firmé, que es imposible en sus cinco sentidos y cuando salí me pellizque. Cuando me regresé ellos alegan que no es posible una devolución”, relató Dora, una de las afectadas por la agencia.

Una situación similar le ocurrió a un hombre llamado Gabriel. Según él, se paga dinero por viajes pero cuando tratan de reclamar “se escudan en una ley” para no realizar devoluciones.