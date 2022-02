Ojo con las propuestas populistas: Duque frente a ideas de subir aranceles a los alimentos

El presidente Iván Duque se refirió a la propuesta del precandidato presidencial Gustavo Petro en la que asegura que hay que aumentar los aranceles en los alimentos. El mandatario alertó sobre estas propuestas que, según él, carecen de argumentos.

“Colombia ha logrado la mayor exportación de productos agropecuarios de su historia y obviamente hay productos que nosotros no estamos produciendo o no estamos produciendo en las cantidades suficientes para abastecer el mercado nacional. Si le aumentan el arancel a esos productos, lo único que se va a generar es más inflación, y si se genera más inflación, lo que queda es una afectación aún mayor en los hogares más vulnerables, por eso hay que tener mucho cuidado con propuestas populistas y demagógicas que no tengan sustento”, dijo el mandatario.

A esto, el presidente Duque agregó que, Colombia tiene que ser capaz de mejorar la capacidad de producir alimentos en el país y abastecer la demanda interna, “también manteniendo una capacidad exportadora y aquellas cosas que importamos porque no las producimos en la cantidad suficiente para abastecer el mercado colombiano, pues no podemos aventurarnos por un aumento indiscriminado de aranceles porque solamente significa más pobreza para muchísimos”.