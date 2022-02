La situación de la Selección Colombia desde la óptica de reconocidos periodistas deportivos

Reconocidos periodistas fueron indagados por Contrarreloj sobre su opinión respecto a la crisis por la que atraviesa la Selección Colombia luego de estar séptimos en la Eliminatoria al Mundial de Catar y tras más de 650 minutos sin convertir un gol.

Julián Capera

“Nos toca empezar más arriba para encontrar las razones que vive el fútbol colombiano. En juveniles no volvimos a clasificar a mundiales, en femenino tampoco. Nuestros equipos salen a Libertadores y Sudamericana a hacer el ridículo y ahora al Selección está a punto de quedarse sin Mundial. Mientras no tómenos el fútbol enserio y se pongan al frente personas que amen este deporte, si son exitosos, vamos a seguir dando tumbos y reflejando lo mal que estamos”

Daniel Pérez

“Esto es responsabilidad compartida. Hay que trabajar en la cabeza de los jugadores desde la base, para que diferencien entre un partido más y un partido definitivo. No se trata de sacar a todo el mundo. Hay que saber qué jugadores están y cuales no para la Selección. Pero de resto, no podemos acabar con todo”

Sarah Castro

Para mí la pregunta es ¿cómo llegamos aquí?. En el deporte y dos aspectos fundamentales: la estructura y los proyectos. Esto tiene que ver con líneas de trabajo que permita plantear los objetivos de las selecciones de fútbol, estás cuentan con herramientas y parámetros generales sobre los cuales trabajan, significa por ejemplo que la elección del técnico de la selección tenga relación con procesos juveniles y femeninas y no corresponda simplemente un gusto particular, a lo que la opinión pública diga.

Diego Plaza

“Desde mi punto de vista el problema de la selección colombiana es estructural. Debe existir un cambio generacional y los jugadores nuevos deben de dar un paso al frente. Creo que es el momento de que jugadores como Luis Díaz, que yo creo que es el máximo estandarte, dé un paso al frente y luego también el cambio de Pékerman creo que no ha ayudado. Pékerman tenía un compromiso con los jugadores que ahora no encuentra la selección colombiana y por eso están en esta situación”

Cristóbal Soria

“El tema de la Selección Colombia es complejo y a la vez fácil de analizar. Colombia no compite, si analizas hombre por hombre, tiene un gran equipo, todos jugando a un nivel importante. Pero cuando llegan a la Selección no compiten, no es problema generacional, no viene de ahora, viene de hace bastante tiempo. Hasta que no se tome y aprieten los dientes y quieran competir al fútbol no van a hacerse mayores de edad”.