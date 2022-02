“Me están robando la herencia”: hija de Farid, hermano de Fuad y padre de Alex Char

Linda Char señaló a sus hermanos de cometer maniobras judiciales después de la muerte de su padre, que ocurrió en julio de 2017. Según ella, Farid Char tuvo ocho hijos y contó las presiones por la herencia.

“Después de que fallece mi padre mis hermanos y medio hermanos me hicieron la propuesta de comprar mis derechos de herencia por $500 millones. Hicieron un guion y decían que mi padre había muerto pobre y todos menos uno respondió que no, allí comenzó la guerra jurídica en la que ahora me encuentro”, indicó Linda Char en Sigue La W.

Dicho proceso de sucesión de la herencia comenzó ocho meses después de la muerte de su padre. Además, lo calificó como hurto con dolo por la creación del guion y aseguró que todo fue “planeado”.

Sobre la supuesta manipulación de expedientes judiciales indicó: “cuando se abrió la sucesión quedó una huella jurídica donde se comprueba que mis hermanos manipularon el sistema de reparto con intervalos de segundos hasta que cayera en el juzgado donde cayó, intervalos de minutos y segundos”.

Justamente dejó claras sus intenciones de trasladar su proceso hacia Bogotá porque, según ella, no hay garantías por el lío con la herencia.

“Barranquilla no me presenta garantías y por eso espero traslado a Bogotá, estoy recibiendo presión para que reciba un mal arreglo o me quede quieta, recibí demandas donde me atacan en España con la finalidad de quitarme unos inmuebles”, contó.