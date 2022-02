¿Por qué critican a Gustavo Petro tras la reunión con directivos de INDRA?

Después de que el precandidato presidencial Gustavo Petro terminara su viaje a España y se reuniera con varios empresarios, surgió una polémica por un encuentro con directivos de INDRA. Aunque no se trató de un encuentro personal, ha sido criticado porque la compañía ofrece servicios de software para procesos electorales.

Se sabe que finalmente Gustavo Petro no se reunió con el presidente de INDRA, Marc Murtra. Por el contrario estuvo en un evento organizado por la Fundación Euroamérica donde más de 30 empresas estuvieron invitadas.

Uno de los primeros en criticarlo fue el expresidente Andrés Pastrana después de que Petro lo acusara de ser “el heredero político de un fraude”.

El precandidato presidencial por el Pacto Histórico indicó que no había intenciones maliciosas en su reunión con INDRA y lo que buscaba era una garantía para que las próximas elecciones se celebren sin irregularidades.

Pastrana reaccionó al mensaje y dijo en su cuenta oficial de Twitter: “Petro, me hice a pesar de que su jefe Pablo Escobar me secuestró y luego sus amigos del narcotráfico me robaron las elecciones y tuve que reelegirme”.

petro : me hice a pesar de que su jefe Pablo Escobar me secuestró y luego sus amigos del narcotráfico me robaron las elecciones y tuve que reelegirme. pic.twitter.com/fK65c8GMjp — Andrés Pastrana A (@AndresPastrana_) February 9, 2022

La multinacional española INDRA ofrece consultorías en temas sobre transporte, energía, telecomunicaciones y defensa. Justamente en los últimos años ha trabajado en procesos electorales, sin ningún problema que se conozca en el mundo, en países como España, Eslovenia, Portugal y Estados Unidos.