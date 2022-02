“Petro, me hice a pesar de que su jefe Pablo Escobar me secuestró”: Andrés Pastrana

Continúa el cruce de palabras entre el precandidato presidencial del Pacto Histórico Gustavo Petro y el expresidente de Colombia Andrés Pastrana, luego que el exmandatario criticara al líder de la Colombia Humana por haber coordinado una reunión con directivos de la empresa española INDRA, proveedora del software que se utilizará en las elecciones.

Ante los señalamientos de Pastrana, Petro acusó al exmandatario de ser “el heredero político de un fraude” y agregó que no tenía nada de malo su reunión con la proveedora INDRA, pues lo único que busca es la garantía de auditar que las elecciones se hagan sin irregularidades.

El expresidente del país le respondió a Petro a través de su cuenta de Twitter con una dura acusación, pues aseguró que el fallecido narcotraficante Pablo Escobar fue jefe del ahora precandidato presidencial.

“Petro, me hice a pesar de que su jefe Pablo Escobar me secuestró y luego sus amigos del narcotráfico me robaron las elecciones y tuve que reelegirme”, escribió Pastrana.

petro : me hice a pesar de que su jefe Pablo Escobar me secuestró y luego sus amigos del narcotráfico me robaron las elecciones y tuve que reelegirme. pic.twitter.com/fK65c8GMjp — Andrés Pastrana A (@AndresPastrana_) February 9, 2022

Por supuesto su tuit en cuestión de horas ya ha generado diferentes opiniones tanto de los detractores de Gustavo Petro como de sus seguidores, quienes no dudaron en salir a defenderlo ante estas acusaciones.