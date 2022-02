River ya recibió el transfer de Juan Fernando Quintero y podría debutar este sábado

El debut de Juan Fernando Quintero en River Plate estaba en duda debido a que la documentación no había llegado desde China por lo cual Marcelo Gallardo no podía contar con él, pero según medios argentinos ya todos los papeles están en regla.

“Si juega Juanfer es porque se lo merece, no por lo que diga la gente. Nosotros lo tenemos claro. Pero para calmar ansiedades, todavía no tenemos la habilitación desde China. Hoy no estaría habilitado” fue las palabras del técnico Marcelo Gallardo en rueda de Prensa.

Aunque en horas de la mañana de este viernes, diferentes medios en Argentina confirmaron que el Shenzhen ya habría enviado la documentación la cual daba el aval para que jugara el colombiano de manera oficial en el conjunto ‘millonario’.

Se desconoce si Gallardo tendría a Quintero entre los planes para estar en el 11 inicial este sábado, pero seguramente tendrá minutos luego del partido amistoso contra Tristán Suárez en el cual marcó gol.

El inicio de la Copa de la Liga para River será el sábado 12 de febrero frente a Unión de Santa Fe como visitantes a las 5:15pm hora colombiana.