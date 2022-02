En ‘carromula’ trasladaron un cadáver hasta el hospital de Ciénaga

Asombro generó en decenas de habitantes de Ciénaga al ver circular por algunas calles un ‘carromula’ que transportaba el cuerpo de un hombre que horas antes había fallecido.

Según versiones preliminares el hombre falleció por causas naturales por lo que la policía no podía hacer el levantamiento del cadáver, sin embargo, en el hospital tampoco les prestaron la atención requerida a los familiares porque su pariente tenía prisión domiciliaria.

Finalmente, y luego de varias horas de protesta por las principales calles de Ciénaga, la secretaría de Gobierno del municipio se apersonó del caso para que esta persona le fuera entregada su acta de defunción.

“Esto es muy lamentable y ha sucedido dos veces en el municipio de Ciénaga, el primero fue con un señor que perdió la vida en un accidente de tránsito, también duró muchas horas para que las autoridades responsables de hacer el levantamiento llegaran y no llegaron, nos tocó intervenir; ahora con este señor que murió, nadie quería asumir la responsabilidad del levantamiento del cadáver, me comuniqué con la funeraria para los servicios, me dicen que no era necesario la autorización, porque tenía sus servicios funerarios, necesitaban que se hiciera el levantamiento del cadáver, me comuniqué con la Policía Nacional para que la Sijín hicieron el levantamiento me dicen que no pueden, me comuniqué con el INPEC hicieron el retiro del brazalete, pero no hicieron el levantamiento del cadáver porque según ellos no es su responsabilidad, nos comunicamos con el secretario de salud, el gerente dice que no puede hacer levantamiento de cadáver. Ahora veo esta alteración del orden público, y ahora si empezaron a aparecer las autoridades”, dijo el secretario de gobierno de Ciénaga, Héctor Zuleta.

El funcionario hizo un llamado a las autoridades competentes para que este tipo de situaciones no se presenten en el municipio, “tratemos de ponernos la mano en el corazón antes de ser servidores públicos somos seres humanos y tenemos que ponernos en la situación de los demás, esto es inhumano”.