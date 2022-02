Desechos hospitalarios en Bogotá, ¿al borde de crisis de recolección?

Bogotá

En Bogotá se podría vivir una crisis por cuenta de los desechos hospitalarios ya que no se ha contratado a una empresa que se encargue de la recolección, trasporte, tratamiento, almacenamiento y disposición final de los residuos.

Se trata de aquellos desechos biológicos como jeringas, guantes y tapabocas que han aumentado por cuenta de la pandemia del COVID-19.

La Entidad de Gestión Administrativa y Técnica, EGAT, que hace parte de la Secretaría de Salud, es la responsable de llevar a cabo el contrato, pero la recomendación a las subredes no se ha materializado.

Juan Pablo Nova, representante Legal de Unión Temporal Ecotool, explicó en Sigue La W que la polémica obedece porque las subredes no han acatado las recomendaciones de la EGAT para adjudicar el contrato.

“Las subredes no han acogido la recomendación y no se tiene al contratista de realizar la recolección lo que va del 2022. Como proponentes estamos expuestos a los prejuicios y pese a cumplir con todos los requisitos, no sabemos del pronunciamiento de las subredes”, aseguró Nova.

También aseguró que en las cuatro subredes, hay que atender un promedio de 195 puntos que podrían variar por cuenta de los puntos de vacunación que se establecen en Bogotá.

“Eso implica que quien asuma el contrato debe tener la capacidad operativa en medio de la pandemia”, argumentó el representante Legal de Unión Temporal Ecotool.

Ante la situación, el Distrito se pronunció e informó que las subredes tienen la autonomía de decidir si se acogen o no a ese tipo de recomendaciones. Además, aseguraron que se adjudicará un contrato bien sea a la Unión Temporal Ecotool u otro proponente.