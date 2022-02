Detalles de la demanda en Estados Unidos contra el coronel Luis Alfonso Plazas Vega

Colombia

Brevemente vamos a hablar del reporte de ayer en el que me ratifico integralmente, letra por letra, línea por línea.

Tengo como sostener y documentar cada palabra.

No me van a asustar con insultos, ni con matoneos en redes sociales.

Mucho menos sosteniendo la absurda tesis de que un comunicado de prensa de la Fiscalía, encargado de afán, tan de afán que tuvieron que repetirlo, está por encima de la decisión de archivo a favor del exdirector del Sena Alfonso Prada.

Esa decisión señala sobre cuatro contratos suscritos en la administración de la directora María Andrea Nieto: “Se compulsarán las copias pertinentes para que se adelante la investigación a que haya lugar”.

Es enteramente falso que María Andrea Nieto no será investigada.

La Fiscalía no puede, sin incurrir en prevaricato, decir que la señora Nieto queda a salvo de las investigaciones como si se hubiera sacado una tarjeta anticipada para salir de la cárcel en el juego de monopolio.

Si están ordenando investigar los contratos suscritos en la administración de la señora Nieto, el ente acusador necesariamente debe establecer cuál fue la responsabilidad de ella. Porque tal como lo recuerda la misma decisión : “el delegante siempre conserva la responsabilidad subjetiva (...) responde individualmente por sus acciones”.

El delegante para este caso es la señora María Andrea Nieto, a quien le fue tan mal en esta decisión que la Fiscalía concluyó que varias actuaciones que ella le atribuía a Alfonso Prada realmente ocurrieron durante el tiempo que ella fue directora del Sena.

Bueno, y vamos al tema de hoy.

El fantasma del Palacio de Justicia sigue persiguiendo al coronel Luis Alfonso Plazas Vega.

Ayer estaba en su apartamento ubicado en Weston, en el estado de la Florida, en Estados Unidos, cuando fue notificado del inicio de una demanda civil contra él.

El coronel Plazas Vega, de 77 años, fue absuelto en 2015 por la Corte Suprema de Justicia de Colombia por las desapariciones de Carlos Rodríguez, administrador de la cafetería, y de la guerrillera Irma Franco.

Plazas Vega salió de la cárcel donde pasó ocho años y poco tiempo después decidió radicarse con su esposa, la exsenadora Tania Vega en Estados Unidos. Por cierto, doña Tania es hija del General Miguel Vega Uribe, ministro de Defensa para la época de los hechos del Palacio de Justicia.

Como Plazas Vega es residente en Estados Unidos, los demandantes argumentan que la justicia de ese país puede procesarlo esta vez por el caso de las torturas y muerte del magistrado auxiliar del Consejo de Estado, Carlos Horacio Urán, quien salió vivo del Palacio de Justicia y cuyo cadáver con signos de tortura fue encontrado en las ruinas de la edificación.

El documento presentado ante la Corte del Distrito Sur por el Centro para la Justicia y la Responsabilidad y la firma de abogados Wilson Sonsini Goodrich & Rosati, aseguró que como comandante de la operación para romper las puertas del Palacio de Justicia, Plazas Vega tiene responsabilidad en el caso Urán.

Las denunciantes son tres hijas del magistrado Mairée, Xiomara y Helena Urán Bidegain, quien además representa a su padre.

-Entrevista Helena Urán-

Mil gracias a Helena Urán, hija del asesinado magistrado Carlos Horacio Urán y denunciante ante la justicia de Estados Unidos.

Ayer me comuniqué por mensaje de texto con el coronel Luis Alfonso Plazas Vega, quien califica la demanda como una infamia y me comunicó su decisión de no hablar con los medios por ahora.