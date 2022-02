‘Benedetta’: la polémica película que llega a los cines de Colombia

Conocido por películas como ‘Delicias turcas’, ‘Robocop’, ‘Vengador del futuro’, así como la película que lanzó a la fama a Sharon Stone, ‘Bajos Instintos’ y ‘Showgirls’, Paul Verhoeven vuelve al ruedo con una de sus más polémicas obras: ‘Benedetta’.

Una historia basada en hechos de la vida real, inicia su recorrido por las salas de cine del país este fin de semana, empezando por las ciudades de Cali, Barranquilla, Medellín y Bogotá.

Una trama tan intensa como polémica, en la que se mezcla las más oscuras decisiones de la Contrarreforma de la Iglesia Católica del siglo XVII, con el sexo y el lesbianismo en lo más profundo de un convento.

En la Italia profunda nació Benedetta Carlini, que tras grandes esfuerzos, su familia logró que le abrieran un cupo para que fuera miembro de un convento, sin pensar que se transformaría en una monja mística.

Durante buena parte de su vida, Bendetta empezó a tener una serie de visiones religiosas y la aparición de estigmas, que la llevan a un verdadero caos interno, a lo que se suman sus primeras experiencias lésbicas en el convento.

Una historia profunda magistralmente tratada por Paul Verhoeven, de 83 años de edad, a través de la cual profundiza sobre la sexualidad femenina, el erotismo oculto y que en aquel entonces generaba culpa y condena, pero a la vez, sobre el poder de la Iglesia y su represión de siglos.

Por todo esto, se ha convertido en una de las películas más esperadas en las salas de cine de Latinoamérica. Desde su estreno mundial, en el pasado Festival de Cine de Cannes, no ha dejado indiferentes a sus espectadores y ha generado una ola de reacciones en redes sociales y medios de comunicación.

La historia que llega al cine, es una adaptación de la novela ‘Immodest Acts: The Life of a Lesbian Nun in Renaissance Italy (Studies in the History of Sexuality)’, escrita por la historiadora y académica de Estados Unidos, Judith C. Brown, quien se basó en una extensa investigación para narrar desde la literatura, la vida de la monja mística Benedetta Carlini en torno a la sexualidad en un convento y la homosexualidad.