Más halagos de Klopp para Luis Díaz: “Cuando entra es muy natural”

Liverpool no jugó uno de sus mejores partidos este miércoles en el juego de ida de los octavos de final de la Champions League ante el Inter de Milán en el estadio Giussepe Meazza. No obstante, la eficiencia que no tuvo el cuadro italiano, sí la tuvo el equipo inglés, que resultó consiguiendo una importante victoria por 0-2 que lo encaminan a los cuartos de final de la competición.

El equipo ‘nerazzurri’ fue superior en gran parte del primer tiempo y por momentos del segundo. Luis Díaz ingresó al minuto 59 por Sadio Mané, en un tramo crítico para el equipo inglés que cada vez más se encontraba agobiado por los dirigidos por Simone Inzagui; pero desde entonces cambió la cara, en gran parte debido a que se comenzó a generar ataque por el sector del colombiano, que terminó haciendo un buen partido.

Ante la forma como entró Luis Díaz al partido, su técnico, Jurgen Klopp, destacó: “Luis es tan natural cuando entra que eso es muy útil. Los muchachos que entraron tuvieron un impacto adecuado, los tres fueron muy, muy buenos”.

El ingreso de esas piezas, se puede reflejar en los goles, que llegaron a los minutos 75 y 83 por intermedio de Roberto Firmino tras un tiro de equina, y Mohamed Salah que aprovechó una pelota sin dueño, luego de un ataque por banda de Luis Díaz.

Aunque el juego terminó 0-2, con la nueva normativa de que los goles de visitante ya no valen dobles en caso de empate, la serie aún no está finalizada y se definirá el 8 de marzo en Anfield.