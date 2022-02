Osorio no quiere ser solamente técnico de la Selección Colombia, también quisiera ser ministro del Deporte

El entrenador Juan Carlos Osorio, quien actualmente dirige al América de Cali, habló en la conferencia de prensa tras el empate de su equipo 1-1 contra La Equidad en el fútbol colombiano y señaló que le gustaría en un futuro ser ministro del Deporte.

“A futuro me encantaría analizar la posibilidad de ser ministro del Deporte, hacer algo por el deporte colombiano y aprovechar la oportunidad; también lo haría de manera desinteresada porque al final lo único que quiero es aportarle al deporte colombiano y especialmente al fútbol, que es a lo que me he dedicado toda la vida”, dijo Osorio en su rueda de prensa.

El ‘profe’ Osorio fue noticia en los últimos días tras revelarle al periodista deportivo Julián Céspedes que estaría dispuesto a dirigir “hasta gratis” a la Selección Colombia en sus dos partidos que le restan en la eliminatoria al Mundial de Catar 2022.

Sus declaraciones generaron todo tipo de polémica entre quienes creen que no es el camino, pues Osorio tiene méritos para llegar con su talento; quienes fueron más allá y señalaron que estaría buscando sacar al técnico Reinaldo Rueda; y quienes lo defendieron y aseguraron que lo dijo en ‘sentido figurado’ ya que es su mayor anhelo.

El rendimiento del equipo de Osorio, el América de Cali, no ha sido el mejor desde que llegó a dirigirlo: en el torneo finalización del 2021 clasificó a los ocho mejores del fútbol colombiano, pero no logró llegar a la final y en la actual liga marcha décimo con 9 puntos en siete fechas, fuera del grupo de finalistas, por ahora.

Sin embargo, consiguió por reclasificación un cupo en la Copa Sudamericana en la que buscarán hacer una buena presentación y sorprender a quienes no creen que el equipo puede llegar lejos en el torneo continental.