Alejandro Gaviria tras encuentro con César Gaviria y Vargas Lleras: “no hay acuerdos políticos”

El precandidato presidencial de la Coalición Centro Esperanza, Alejandro Gaviria, se pronunció sobre su encuentro con el expresidente y director del Partido Liberal, César Gaviria.

Y a pesar de las críticas, aclaró que “el próximo presidente de Colombia debe tener la capacidad de conversar con todo el mundo”.

”Yo abogo por la paz política y eso significa capacidad de tener conversaciones. En esa reunión no hubo ni apoyos, ni acuerdos, ni alianzas, ni nada, fue una conversación primero sobre un tema personal, sobre limar asperezas personalmente. Y, segundo, él reiteró lo que ya le ha dicho a Colombia y es que el Partido Liberal no va a tomar ninguna decisión política antes del 13 de marzo”, dijo.

En cuanto a la posibilidad de ingresar al Partido Liberal después de la consulta presidencial, dijo que no está contemplado y dependerá de conversaciones con la coalición.

”Lo que sí no entiendo son los cuestionamientos, así uno no puede tener una conversación política con un expresidente es porque algo malo está pasando, me parece completamente normal”, agregó. Frente al encuentro con el exvicepresidente Germán Vargas Lleras, explicó que “fue casual” y no tuvo algún propósito político.

”Él vive en un edificio cerca a mi casa donde simplemente me mencionó un tema que él reiteró en una columna en El Tiempo y es de por qué los candidatos no hablan de una reforma a la justicia, pero fue una conversación completamente casual. No hay acuerdos políticos con Vargas Lleras ni con Cambio Radical”, dijo.