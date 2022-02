Es importante que dejen trabajar a la Fiscalía y se hagan las entrevistas que se deban hacer: Duque ante solicitud de la Comisión de la Verdad

Colombia

Luego que el presidente de la Comisión de la Verdad, Francisco de Roux, a través de una carta le pidiera al presidente Iván Duque garantizar el trabajo de la entidad y que se investigue el robo de las grabadoras usadas en la entrevista a alias ‘Otoniel’, el jefe de Estado se pronunció asegurando que siempre se va a respetar el trabajo de las entidades para que se investigue.

“En lo que corresponde a las entrevistas, todas las entrevistas, todos los procesos que se dan ante las instituciones que se hagan. Me parece muy importante que se deje trabajar a la Fiscalía General de la Nación para que pueda esclarecer este asunto de ese robo para que pueda determinar en qué condiciones de modo, tiempo, lugar y quiénes son los autores de ese robo. Pero también sea un mensaje para todas las entidades de que todos los procedimientos que tengan información sensible, el lugar para tener esa información sensible claramente no puede ser un lugar de residencia”, dijo el mandatario.

De igual forma, Duque indicó que este tipo de información debe tener un proceso de protocolo para su custodia que se debe cumplir.

“Tiene que estar en los protocolos de custodia que deben tener todas las instituciones para que no se presenten situaciones que obedecen a un hurto para que se queden suspicacias sobre las instituciones. En Colombia tenemos que esperar a que la Fiscalía esclarezca ese tema y por supuesto todo el concurso de parte de la Policía Nacional para esclarecer los asuntos relacionados con ese robo, pero que eso nos lleve al verdadero lío del asunto, ‘Otoniel ‘debe ser extraditado a la mayor brevedad”.

Por último en sus declaraciones a medios, el presidente Duque, insistió en que alias ‘Otoniel’ es un bandido de la peor ralea. “Él está tratando de utilizar todo su poder, todo su poder corruptor, toda su capacidad de presión para que no sea extraditado. Colombia debe extraditar a ese bandido y la extradición no es obstáculo para que colabore con las autoridades colombianas como ha procedido en muchos procesos de extradición. También se pronunció la embajada de los Estados Unidos en la misma línea que nosotros le hemos hecho desde el primer día y es que este bandido va a tratar de utilizar toda la capacidad corruptora para que no puede adelantarse la extradición y me parece, además, que tenemos que evitar que se configuren planes de fuga”, dijo Duque.

