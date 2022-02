“Son las cosas absurdas de la vida”: canciller Marta Lucía Ramírez por los más de 190 días de incapacidad de cónsul en Atlanta

Colombia

Tras varias denuncias en W Radio sobre las repetidas solicitudes de incapacidad de la excónsul de Colombia en Atlanta, Bertha Patricia Alemán, la canciller y vicepresidente Marta Lucía Ramírez se pronunció sobre el tema en entrevista con la emisora.

Al respecto, Ramírez aseguró que todo esto se trata de “la protección absurda a los trabajadores y los abusos de los trabajadores”.

Agregó que en un reciente accidente tuvo múltiples lesiones y que, aun así, siguió trabajando. “Usted me vio un gran porrazo que me di cuando vino Antonio Guterres. Costilla fracturada, codo fracturado, nariz fracturada y no dejé de asistir a trabajar un solo día. Cuando uno tiene responsabilidad, uno sabe que un dolor físico es llevadero”.

Por ahora, a la cónsul Alemán se le otorgó la figura de derecho a la disponibilidad, lo que la tendrá un año por fuera del ejercicio de sus laborales.

