Ciénaga, Magdalena perdió la certificación de calidad turística sostenible

Los habitantes de la segunda ciudad del departamento del Magdalena, recibieron una lamentable noticia en materia de turismo y está relacionada con la pérdida de su certificación.

El director del Punto de Información Turístico de Ciénaga PIT Agustín Lara Algarín, dio conocer lo sucedido y expresó su inconformismo por la situación, “con tanto esfuerzo se consiguió en años anteriores esta certificación,y que muchos destinos del país desean tener para seguir impulsando su desarrollo y progreso a través de ese tren cargado de oportunidades llamado turismo, pero que sencillamente a los gobernantes a quienes le pagamos un sueldo para que administren nuestros recursos y gestionen a nuestro favor, les importa poco o nada lo que este motor que impulsa la economía de los pueblos”, afirmó.

Según el funcionario el turismo se ha vuelto una herramienta para hacer política, y la pérdida de la acreditación significa un retroceso para el municipio.

Por su parte el alcalde de Ciénaga, Luis Tete Samper aseguró que hay que recuperar la certificación “vamos a insistir y vamos a recuperar esa certificación. El alcalde no puede estar enterado de todo, hay unos correos, hay funcionarios y no nos han comunicado solo hasta esta semana; no puedo estar enterado de todo y tengo funcionarios que son los responsables porque no están haciendo bien su trabajo”, afirmó.

Asimismo Tete Samper afirmo que: “vamos a llegar al fondo de esto para investigar quienes son los responsables, porque no es justo que estemos pasando por esto, de pronto no cargan la información, de pronto fue un documento que pidieron y no se entregó a tiempo y perdimos la certificación, pero hay que trabajar a recuperarla, y estos funcionarios que no están cumpliendo tendrán que salir de la administración”.

Según el mandatario local, será la Oficina de Infraestructura la que deba responder por lo sucedido.