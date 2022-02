“Yo no hago política con quien viola los acuerdos”: Jorge Robledo sobre Alejandro Gaviria

El político colombiano Jorge Enrique Robledo estuvo en conversación con W Fin de Semana para hablar sobre sus diferencias con el precandidato presidencial Alejandro Gaviria, quien también hace parte de la Coalición Centro Esperanza.

Robledo se refirió a las conversaciones que ha tenido Gaviria con líderes de partidos como César Gaviria y Germán Vargas Lleras.

“Nosotros hace un año creamos, sin Alejandro Gaviria, un proyecto político que no era ni duquista ni petrista. Entre los fundadores dijimos que no haríamos acuerdos con los partidos tradicionales que eligieron Duque y que están respaldándolo en su gobierno”, sentenció.

A propósito, Robledo resaltó que los pilares de la Coalición Centro Esperanza son específicos sobre la postura política.

“Días después, Alejandro Gaviria constituye su proyecto con César Gaviria. Nos pidió una reunión en la que nos dijo que llegaba con el Partido Liberal abordo, y había dado otras declaraciones en las que le dio cabida a Cambio Radical”, indicó.

“Le dijimos que no se podía porque él tenía una visión política distinta (…). En el cónclave de nosotros quedó claro que no cabía ni el Partido Liberal ni Cambio Radical. Entonces no es tan inocente que él ande haciendo reuniones con César Gaviria”, agregó.

Además, señaló: “no tengo la menor duda de que él violó los acuerdos”.

Asimismo, sentó su voz de inconformidad por las reuniones de Alejandro Gaviria con los líderes políticos de los liberales y Cambio Radical.

“Él está convencido que para ganar necesita el respaldo de esas fuerzas y por eso se reúne con Gaviria y Vargas Lleras. Yo no hago política con quien viola los acuerdos, lo tengo clarísimo, no gano a cualquier precio”, mencionó.

“Esta unidad que nosotros constituimos también tiene límites (…). No puede ser que nos metan los dedos a la boca, decir que en política no hay límites y que todo vale, prefiero la derrota respetando mis convicciones”, añadió.

Aprovechó el momento para resaltar que Alejandro Gaviria “renunció a un acuerdo con César Gaviria, entonces, o nos engañó cuando nos dijo que había terminado con ese acuerdo o cuando regresó”.

Por otro lado, habló percepción de la ciudadanía sobre la Coalición Centro Esperanza en medio de las disputas entre sus integrantes.

“Hace un año, el duquismo de un lado y el petrismo del otro se dedicaron a hacernos la vida difícil y se burlaron de nosotros. Un proyecto de estos es difícil, tuvimos dificultades, pero lo coronamos. Tan bueno que Alejandro Gaviria descubrió que no podía hacer política sin nosotros”, afirmó.

“Este proyecto está ahí y tendremos un solo candidato a la Presidencia”, complementó.