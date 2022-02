Ingrid Betancourt invita a no votar la consulta presidencial de la Coalición Centro Esperanza

La candidata presidencial del partido Verde Oxígeno, Ingrid Betancourt, volvió a criticar fuertemente a la Coalición Centro Esperanza.

Luego del rompimiento de la relación entre Alejandro Gaviria y Jorge Robledo, aseguró que lo que está pasando en esa alianza es el reflejo de lo que sucede en el país.

“Gente buena que cree que puede manejar, contener, convivir con las maquinarias, esa es la receta del fracaso. Lo único que funciona es, como lo decía Mockus, tolerancia cero. Ahora los miembros de la coalición están secuestrados por las maquinarias de Alejandro Gaviria porque tienen un compromiso legal”, dijo.

Y advirtió que cuando los cinco precandidatos presidenciales de la coalición se inscribieron para participar en la consulta del 13 de marzo, firmaron un acuerdo legal en el que tienen que apoyar al candidato que resulte elegido.

“Si Alejandro Gaviria sale elegido ellos están en la obligación legal de apoyarlo como candidato presidencial o quedan amordazados, no pueden salir a decir lo que piensan. Por lo tanto, si no queremos ser cómplices de esta triste situación, no hay que votar en la consulta del 13 de marzo”, concluyó.