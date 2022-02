JEP ordena reglamentar Comisión para proteger a exFarc y líderes sociales

La Sección de Ausencia de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ordenó al alto comisionado para la paz, Juan Camilo Restrepo, que en un término de cinco días cite a las instancias de la controversial Comisión Nacional de Garantías de Seguridad para aprobar finalmente y tras varios años de demora su reglamentación.

También solicitó en otro plazo, que se formule el plan de acción permanente para proteger la vida de excombatientes, líderes sociales y desmantelamiento de grupos criminales. Entre los asuntos deberán abordarse estrategias investigativas a corto, mediano y largo plazo.

Las determinaciones se produjeron al escuchar en audiencia al Alto Comisionado y a las organizaciones. Particularmente el comisionado Juan Camilo Restrepo se refirió a los logros del gobierno en la lucha contra los grupos armados, pero fue criticado por la falta de reuniones de la Comisión con funcionarios de nivel decisivo.

Ese fue uno de los puntos que por ejemplo expuso Franklin Castañeda, delegado de las plataformas quien criticó que tras varios años la Comisión no consigue avances, ha sido una herramienta completamente descuidada por el gobierno y a las reuniones van “funcionarios de segunda o tercera categoría”.

En el mismo sentido se pronunció Gustavo Gallón, presidente de la Comisión Colombiana de Juristas, indicando que en las sesiones de la Comisión se habla a modo de “tertulias” y sin ninguna decisión de fondo.

“El presidente nos reúne de vez en cuando como para que no se diga que no se cumple, pero no hemos tenido la posibilidad de que se desarrolle el objeto de la Comisión Nacional de Garantías” expresó Gallón.

Los magistrados adicionalmente compulsaron copias a la Procuraduría para que realice las respectivas investigaciones sobre acción u omisión de parte de funcionarios que hayan derivado en las demoras y falta de avances en la Comisión.