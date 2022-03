Demandan el servicio militar obligatorio en Colombia

Seguidores de la Coalición Esperanza y de la lista al Congreso del Partido Verde están molestos porque no todos los candidatos están siendo claros con su apoyo hacia los candidatos presidenciales. Algunos ni siquiera se han pronunciado a favor de algún candidato. Este es el caso del analista y candidato al Congreso Ariel Ávila, que muchos de sus seguidores se están preguntando por qué no hace publico su apoyo en la lista de la Coalición la Esperanza.

De acuerdo a una fuente que contacto el equipo de Al Oído, Ávila esta apoyando al precandidato Sergio Fajardo, pero no lo ha hecho publico, mientras muchos de sus seguidores creen que su apoyo es a Gustavo Petro.

“Candidatos, cuéntenle con honestidad a sus seguidores quién es su candidato a la Presidencia, entre otras porque un voto inteligente es un voto informado”, agregó Catalina Suárez.

Menos vallas más acción

El senador Antonio Sanguino y el candidato a la Cámara por Bogotá del Partido Verde Gabriel Cifuentes, demandaron este martes ante la Corte Constitucional la Ley del servicio militar obligatorio.

Gabriel Cifuentes en Al Oído

“Los ciudadanos reclaman menos vallas y más acciones concretas. Por eso junto con Antonio Sanguino demandamos ante la Corte Constitucional la ley del servicio militar obligatorio. No mas hijos pobres para la guerra. No mas a una institución anacrónica y desigual. Le pedimos a la Corte Constitucional que declare su inconstitucionalidad inmediata. No puede ser que los jóvenes más pobres sigan regalándole su cuerpo al Estado.”

