“Esto es rápido, duro y sin censura”: audio de funcionaria de la Alcaldía de Providencia que estaría apoyando a un candidato al Congreso

Sigue La W conoció un audio de una funcionaria de la Alcaldía de Providencia que supuestamente está involucrada en apoyo a un candidato a la Cámara de Representantes.

Se trata de la secretaria de Planeación, Lisbeth Valenzuela, quien aparentemente realizó la petición después de que entrara en vigencia la Ley de Garantías.

A continuación la transcripción del audio que estaría involucrando a la funcionaria:

“¡Bueno, listo! Esto es rápido, duro y sin censura… Un tema que a mí me cohíbe un poco, pero ustedes que tienen más tiempo que yo, en el tema político, saben cómo funciona esto.

Si estamos aquí, si en este momento tenemos contrato, es porque sabemos que apoyamos un proyecto político, proyecto político que sigue hasta 2023. En este momento, vienen las elecciones a Cámara, y el mensaje del Alcalde es que podamos apoyar el candidato que él está apoyando, que es Jorge Méndez.

Una persona que ha estado ahí, todo este tiempo, todos estos meses, estando desde la Cámara, apoyando todas las persecuciones que le hacen al alcalde de Contraloría, de Procuraduría. Eso desde allá ustedes no lo ven pero es una presión horrible, horrible, horrible, horrible.

Entonces, los contratos por eso aún no están firmados porque yo aún no había hecho esta antesala que tengo que hacer. Ya los otros secretarios lo hicieron con su gente; el alcalde me acaba de pedir que qué pasa, me ha pedido para decirme ‘¿ya hablaste con su gente?’.

Yo no lo había hecho, por eso no había ido allá; era que estaba de viaje, llegué apenas el lunes trabajando en otros temas, y que además este es un tema que me incomoda un poco, pero ustedes saben cómo funciona esto.

Voz de un hombre: Eso lo sé.

Lisbeth Valenzuela: Entonces, yo ahora en la tarde tengo que ir donde el alcalde a firmar los contratos y necesito llevarle el mensaje que ustedes están apoyando ese proyecto.

Voz de un hombre: Tú estás con mis cuatro votos.

Lisbeth Valenzuela: Ya me había dicho; me atacó. Entonces, contamos con eso. Era eso. Muchas gracias.

Voz de un hombre: Ok jefa. Todo bien.

Lisbeth Valenzuela: Chao.

Voz de un hombre: ¡Pensaba que era plata!

Lisbeth Valenzuela: Es plata porque es el contrato que tienen aquí”.

Según supo Sigue La W, la reunión se realizó el pasado el 8 de noviembre y la funcionaria hace parte de la alcaldía de Jorge Norberto Gari Hoohker.

El candidato del que aparentemente se habla en el audio es Jorge Méndez, quien aspira a la Cámara de Representantes por el partido Cambio Radical.