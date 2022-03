“La medida de aseguramiento está vigente, pero no tiene orden de captura”: Iván Cancino sobre viaje de Diego Cadena

Sigue La W reveló una imagen de Diego Cadena en un viaje a Panamá. La imagen revivió la situación legal del exabogado de Álvaro Uribe de quien supuestamente tendría una orden de detención domiciliaria.

Sigue La W conversó con Iván Cancino, el abogado de Diego Cadena, Según él, “la medida de aseguramiento está vigente, pero no tiene orden de captura”.

De acuerdo con el abogado, Cadena ha escrito a la justicia para hacer efectiva su captura. “Entiendo que la gente se haga la pregunta, pero la defensa es la que ha hecho todo por materializar esa orden de captura”, agregó Cancino.

En la misma conversación Cancino aseguró que finalmente la situación estaría afectando a Diego Cadena. “Esta laguna a quien afecta es a Diego. (...) El viaja, me lo confirma, vuelve al país porque no tiene una orden de captura vigente, fue revocada”, agregó .a defensa.

Cuando se le preguntó sobre quién sería la instancia que podría estar retrasando la situación, indicó que se trataría de un “vacío legal”.

“Es un vacío legal que estudiándolo no comprendo. Lo más importante es que yo tengo todo el registro de las cartas que he mandado y nadie nos responde. Yo lo que veo es un vacío legal, puede ser la Fiscalía, el juzgado, el Inpec, se han tirado la pelota para lado y lado. Diego estaba en su casa, lo cual era casi imposible si no tenían una orden de captura para entrar a su casa”, relató.

