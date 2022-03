París-Niza, el reto de Nairo Quintana antes del Tour de Francia

Ciclista colombiano, Nairo Alexander Quintana Rojas en el equipo Arkéa - Samsic (Photo by Dario Belingheri/Getty Images) / Dario BELINGHERI

El ciclista Nairo Quintana por medio de un video en YouTube comentó los retos que vienen este año y los objetivos que establecidos para el colombiano y el equipo Arkea, entre estos la París-Niza y el Tour de Francia.

La Paris-Niza dará inicio este domingo 6 de marzo y finalizará el 13 de marzo: “ahora mismo tenemos un periodo de entrenamiento importante para poder tener el objetivo principal de esta primera temporada, Paris-Niza y Vuelta a Cataluña”, comentó.

Luego de estas dos carreras, Quintana desea competir una vez más en el Tour de Francia: “para la segunda parte de la temporada el objetivo es el Tour de Francia”, indicó.

“El Tour de Francia es una carrera por la cual he estado luchando muchos años, he hecho tres podios y he sufrido mucho y disfrutado. (…) Pero seguimos luchando para seguir brillando porque es la carrera de la casa, de los franceses. Es un objetivo poder tener una victoria o la primera victoria en una etapa, o lo que sea en el Tour”, añadió Quintana.

Otro objetivo que el ciclista colombiano comparte con su equipo es llevar al Arkea - Samsic a la élite.

“Cuando me ficharon fue un objetivo personal también, así que voy a luchar fuerte para que el equipo pueda conseguir el próximo año la licencia WorldTour”, afirmó.

Nairo Quintana se encuentra motivado luego de coronarse campeón del Tour de La Provence y del Tour de los Alpes Marítimos y de Var, “este año tengo mucha motivación y tengo buenas vibras, buenas sensaciones y creo que va a ser muy bueno para nosotros”, concluyó ‘Narioman’ en el video de la cuenta del Arkea - Samsic.