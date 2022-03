La mamá de Lina Tejeiro tuvo grave accidente en Bogotá: “Estoy viva de milagro”

El pasado viernes en Bogotá, la mamá de Lina tejeiro, Vibiana Tejeiro, tuvo un accidente de tránsito.

En su cuenta oficial de Instagram, la mujer compartió las imágenes del fuerte choque y destacó que estaba viva gracias a un milagro. Además, pidió a los conductores que sean prudentes cuando van al volante.

Por fortuna para Vibiana Tejeiro el accidente no pasó a mayores y luego de ir al la clínica dio un diagnóstico de su salud, “yo inmovilizada. Tengo contusiones en el cuerpo, una contusión craneoencefálica, pero súper leve”, fueron los detalles que dio la mamá de la reconocida actriz.

“Fue más o menos a las 9:30 de la noche, bajé el puente de la 134 de oriente a occidente, ahí había un accidente y en la siguiente esquina pasó una ambulancia a toda velocidad, no llevaba la sirena, no tenía ninguna emergencia y me llevó por delante”, explicó la también actriz.

La empresaria también mostró imágenes de su carro donde se detalla los daños presentados, “el carro pérdida total” fue la información que dio sobre el automóvil.

Por ultimo Vibiana Tejeiro hizo un llamado a la produencia y a respetar las señalizaciones de transito “Si hay un ‘pare’ por favor respeten”, dijo.