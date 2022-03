El machismo y silencio en el Pacto Histórico

La actuación machista de Álex Flórez

El pasado jueves, el Pacto Histórico se encontraba en Medellín en un evento en plaza pública con lleno total. El candidato a la Presidencia, Gustavo Petro, estaba proclamando un discurso al tiempo que a su lado ocurría una burda acción.

En cámara quedó la pelea entre Álex Flórez y Susana Boreal, candidata a la Cámara de Representantes por Antioquia.

En el video se puede ver a Flórez hablándole de manera bastante fuerte a Susana. Es más, hay un momento de la grabación en la que Petro se ve inquieto y toma del brazo al candidato al Senado buscando que preste atención y deje de hablar.

La molestia de Flórez no paraba y al contrario, al final del video se ve a la candidata Susana Boreal, todo por correrla de la tarima. Susana se quedó en la tarima en señal de protesta y resistencia y muchos de sus compañeros se bajaron de la tarima con otras lideresas rechazando la agresión y actuación de Flórez.

La negación versus la realidad

El señor Flórez hasta las 8:00 de la noche del pasado viernes decía que lo que se decía era, según él, un “chisme de corrillo” y negó que le hubiera pedido a la candidata a la Cámara de Antioquia bajarse de la tarima, pero Susana publicó el video, lo que hizo que se retractara, lo aceptara y pidiera una disculpa.

“(...) le solicité a la candidata Susana Boreal que por favor no me desplazara de la tarima. A Susana la respeto. Las formas no fueron las mejores y por esta razón le pido excusas”, escribió Flórez en su twitter.

Susana Boreal lo que expresó en sus redes fue: “frente a lo que sucedió, creo que el video habla por si solo. Algo que no se logra ver en el acto machista de Álex Flórez es que varias candidatas y candidatos decidieron expresar su malestar bajándose de la tarima, debemos enseñarnos a no quedarnos calladas”.

La candidata a la Cámara de Representantes en Antioquía por el Pacto Histórico, Luz María Múnera, está pidiendo la expulsión de Flórez de esa colectividad.

Otros han hecho comentarios flojos buscando justificar la conducta de Flórez, desde Al Oído les digo que deberían expulsarlo, no normalizarlo. Indignante el silencio del Pacto Histórico frente a lo sucedido.

