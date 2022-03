Feria de medallas en el Gobierno Nacional

A través del Decreto 305 del 2 de marzo del 2022, el Gobierno expidió un nuevo mandato, por medio del cual se crea la “Distinción 200 años de Relación Diplomática entre la República de Colombia y los Estados Unidos de América”. Con esto, se va a “destacar a todas las personas naturales y jurídicas, colombianas y norteamericanas, civiles o militares, que con su trabajo, esfuerzo y aportes hayan contribuido a la construcción y fomento de las relaciones bilaterales entre la República de Colombia y los Estados Unidos de América”.

Así mismo, se indica que las distinciones se darán en los grados de: Gran Cruz, Comendador y Caballero. Y las medallas según la descripción que se hace en el texto, tendrán una cinta color azul, con una placa convexa dorada o plateada según a quién se le otorgue, pero todas tendrán una placa convexa estrellada con 8 puntas.

Lo cierto es que estas condecoraciones no han caído muy bien entre los diplomáticos no solo porque el líder de protocolo, Jorge Rafael Vélez Gómez, se le olvidó que a algunos oficiales americanos no se les puede condecorar por leyes propias de su país. Y porque no se sabe de dónde saldrá el dinero para estas medallas, que según pudimos averiguar, están entre los 260 mil pesos hasta los 2 millones de pesos, ya que también se les olvidó que estamos en Ley de Garantías y las medallas se necesitan para el 19 de junio, justo cuando se cumplen los 200 años de relación bilateral.

Ante esto, de la Cancillería aseguraron que todo este tema lo maneja el jefe de protocolo y que, al parecer, estas medallas ya estaban elaboradas, pero aún no se conoce el decreto o la orden para que esas medallas se hicieran con anterioridad.