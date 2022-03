Por matoneo, niño sacó un cuchillo y lo expulsaron de un colegio en Bucaramanga

En Bucaramanga se ha tornado una controversia alrededor del colegio la Normal Superior, pues una mamá denunció que su hijo de trece años de edad, fue expulsado tras portar una arma corto punzante al interior del recinto, por querer defenderse de sus compañeros que lo molestaban.



Aunque esta situación no pasó a mayores, las directivas del colegio de Bucaramanga decidieron expulsarlo y cancelarle la matrícula, según denuncia la mamá.

Rubiela Beltrán, madre del niño, contó con lágrimas que no tiene a dónde llevarlo a estudiar por falta de recursos.

"No pude darle tanta plata, en el colegio es caro, salió por una gaseosa, un niño lo amenazo, otro, le dijo, defiéndase, lo grabaron, y el coordinador me llamó, mi hijo me dijo que lo iban a agredir, el coordinador me dijo, le entrego a su hijo, yo le dije que busquémosle solución, soy cabeza de hogar, pedí colaboración y no me quiso colaborar".

En cuanto a sí le ofrecieron ayuda al interior de la institución, aseveró que el colegio le sugirió llevarlo a una EPS, ya que la Normal tiene gran cantidad de alumnos para atender.

Ha sido tan sonado esta situación en Bucaramanga, que un abogado se ofreció de manera gratuita a la mamá del adolescente, quien dijo que se están vulnerando los derechos del niño.

Por su parte, Ana Leonor Rueda, secretaria del educación de la ciudad de los parques, dijo que se analizará la situación de lo sucedido, pero, se garantiza la educación del menor, a pesar de ser falta tres.

"La rectora me informa que el niño está matriculado y se le brinda información que requiera, vamos a seguir garantizando la educación".