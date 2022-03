Video: profesora de la UIS sugiere a estudiantes por quién votar para la rectoría

Este 7 de marzo se realiza en la Universidad Industrial de Santander (UIS) la consulta de opinión para el proceso de la elección del nuevo rector. En medio de esta jornada, estudiantes grabaron a la docente Yvonne Suárez Pinzón, quien les sugería a estudiantes que la grababan que votaran por Hernán Porras, el actual rector pero, que se lanza para ser reelegido.

En sus propias palabras les dice que solo hay dos opciones, o votar por Porras o por el clan Aguilar.

Puede leer: Denuncian presiones a JAC para conseguir votos por el candidato Álvaro Rueda

Mencionó que tiene muchas razones del porque Hernán Porras sería la mejor opción. Por ejemplo, mencionó que el profesor, Héctor Alirio Méndez, ya se ha lanzado en varias ocasiones y lo tildó como un “pobre iluso”.

"No hay sino dos opciones amor, o votar por Porras o el clan Aguilar. Hay cuatro personas, pero es que el profesor Méndez ha sido tres veces candidato, el consejo superior ni siquiera le oye la presentación del plan electoral, votar por Méndez, no tengo nada en contra él, pero, es un pobre iluso, y es botar el voto".

La W le consultó a Sofia Pinzón Durán, secretaria General de la UIS, quien explicó que, la profesora puede hacer el voto que ella desee, y puede hablar de su elección con otras personas. Sin embargo, quienes no pueden intervenir en este proceso, son los funcionarios que representen la UIS.

Lea en W: Por matoneo, niño sacó un cuchillo y lo expulsaron de un colegio en Bucaramanga

"Son posiciones personales, no podemos refutar, son personales, la universidad ha hecho del proceso de manera transparente. no podemos entrar a debatir, a no ser que representa institucionalmente a alguna autoridad académica, no tiene un cargo administrativa, o refleja una postura institucional".

Actualmente hay cuatro personas que aspiran a la rectoría de la UIS:

Hernán Porras, actual rector de la Universidad.

Héctor Alirio Méndez, profesor de la UIS.

Edgar Giovanny Rodríguez, quien es profesional, pero por fuera de la universidad.

Wilman Amaya León, también profesor externo de la UIS.