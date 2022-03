Federico Gutiérrez, en segunda vuelta, se uniría a la Coalición Centro Esperanza: “todo por el país”

El precandidato presidencial del Equipo Colombia Federico Gutiérrez habló en la W Radio de diferentes temas de cara a las elecciones del 13 de marzo que decidirá, entre otras, los candidatos únicos que se disputarán la Presidencia de Colombia.

Entre los temas que se tocaron en la entrevista, se planteó el escenario en que el candidato de la Coalición Centro Esperanza pase a segunda vuelta contra Gustavo Petro y se le preguntó a ‘Fico’ si él se uniría con ellos.

“Si eso ocurre, al otro día no me tienen que llamar, yo me recorro el país solito, no me tienen que dar un peso y los acompaño y los apoyo, hacemos un acuerdo programático y no me tienen que dar un puesto o un contrato, lo haría por el país, pero yo le pregunté a Fajardo, Gaviria y Galán si el escenario fuera que nosotros fuéramos los que pasáramos a enfrentar al señor que pone en riesgo la democracia, ellos muy campantes dicen que votarían en blanco”, comentó.

Además, en otra parte de la charla con La W, Gutiérrez señaló que él puede unir al país y dijo que todo aquel que quiera unirse a su proyecto político es bienvenido: “Tengo la capacidad de unir al país, sacar lo mejor de los diferentes sectores y llegar a acuerdos”.