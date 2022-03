Hay sectores que ven atractiva nuestra candidatura: Federico Gutiérrez sobre apoyo del Centro Democrático

El precandidato presidencial Federico Gutiérrez habló en La W con Julio Sánchez Cristo sobre la expectativa que tiene de cara a las votaciones del próximo 13 de marzo, en donde los colombianos escogerán 1 candidato de las 3 coaliciones para la Presidencia de la República.

Durante la entrevista, Gutiérrez se mostró confiado y seguro que ganará la consulta de la Coalición del Equipo por Colombia, y de igual forma, logrará llegar hasta segunda vuelta.

Asimismo, se refirió a las críticas que ha recibido por supuestamente tener el apoyo del Centro Democrático y el expresidente Álvaro Uribe. “Yo soy el candidato de la gente (..) Aquí hay sectores que ven de manera atractiva nuestra candidatura para que le vaya bien a Colombia, yo si les digo que bienvenidos, y no solamente hablo del Centro Democrático. Hay gente de todos los partidos, y sobre todo ciudadanos de ningún partido. Bienvenidos todos los que les guste nuestra propuesta”.

Aunque el exalcalde de Medellín habló también sobre el paro nacional, el papel de la Registraduría en las elecciones y la relación de Colombia y Venezuela, volvió a referirse a los apoyos que ha recibido durante su campaña.

“Yo no puedo interferir en un escenario en donde ellos (Centro Democrático) tienen un candidato. Si quieren apoyar mi consulta, bienvenidos. Aquí los que quieren estar, bajo nuestras condiciones, bienvenidos.”

Especificando además que, si llega a ser presidente de Colombia, dentro de su discurso no estarán los expresidentes del país. “Cuando yo me posesione, la gente no me va a escuchar hablar de ningún expresidente, yo voy a mirar hacia delante. Voy a llamar a todos los sectores que quieran conformar país.”

Por otra parte, fue enfático al mencionar que no acepta dentro de su campaña el apoyo de personas que tengan nexos con el narcotráfico. “Yo aquí no quiero ni violentos ni corruptos, hay líneas rojas que yo ya he trazado desde el principio. Yo puedo estar tranquilo, hay gente que le ha hecho mucho daño a los colombianos. "

Para finalizar, el candidato del Movimiento Creemos envió un mensaje de unidad y pidió no dividir el país por sus posiciones políticas.

Escuche la entrevista completa a continuación: